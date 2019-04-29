مصدر عسكري: الجيش الليبي يقوم بعملية التفاف وانسحاب قوات الوفاق للوراء

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري لـ "سبوتنيك"، إن "منطقة الهضبة طول تشهد هدوءا نسيبا بعد هروب وهلع المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق إليها خلال هجوم عسكري بعملية التفاف من قبل قوات اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي على تمركزات لقوات الوفاق أمام مقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وكذلك معسكر اليرموك".

© REUTERS / Ismail Zetouni الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه نحو وسط مدينة طرابلس

وأشار إلى أن "قوات الوفاق كانت تتمركز في تلك المناطق وبعد عملية الجيش قاموا [أفراد هذه القوات] بالهروب والانسحاب للخلف إلى سيمفارو الكلية العسكرية للبنات في طريق الهضبة طول".

وأضاف المصدر بأن "سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني أستهدف السرية 11 التابعة لقوات الوفاق قرب الكلية العسكرية للبنات بمنطقة الهضبة".

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، أعلن اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني الليبي يتوجه الآن نحو وسط العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى صد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في عدد من محاور القتال.

وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تسطر ملاحم الكرامة والعزة والاعتزاز وتدحر الإرهابيين في جميع القواطع القتالية حول طرابلس وتتجه نحو قلب المدينة".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.