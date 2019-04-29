مقتل وإصابة 65 مواطنا عراقيا نتيجة عواصف ترابية

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب إن "4 مواطنين توفوا وأصيب 61 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مراسل " السومرية نيوز "، أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن حصيلة ضحايا العواصف التي ضربت كربلاء اليوم، بلغت وفاة شخصين واصابة 20 آخرين بجروح تم نقلهم الى المستشفى.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، استنفار فرقها بعد العواصف التي ضربت بغداد وعدد من محافظاتها.

وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان تلقت، "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "نظرا لشدة العواصف التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات أدت الى سقوط اللوحات الاعلانية والاشجار والاسلاك الكهربائية في الشوارع العامة، استنفرنا فرق الانقاذ".

وأضاف بوهان أن "هناك انتشارا فوريا في الشوارع والطرق العامة مع الاستعداد الكامل لتقديم المساعدة للمواطنين".