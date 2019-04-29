بيان من الداخلية السعودية بشأن "السناب الأمني العنصري"

وأكدت "الداخلية السعودية" أنه "تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين في هذا الخصوص، حيث تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.
وشددت وزارة الداخلية على "أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم".
وزارة الداخلية:— أخبار عاجلة (@News_Brk24) April 29, 2019
ما ورد ضمن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية سباق الوفاء الخامس لأبناء شهداء الواجب، اتضح بعد استجلاء الحقيقة أنه خطأ غير مقصود. pic.twitter.com/QaHocctvk0
وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، أصدر الجمعة، توجيها بالتحقيق حيال ما قام به سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على "سناب شات"، كما أن ابن نايف وجه بدعوة الفتيات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ويستعرض الشيباني في الفيديو المثير للجدل، عددا من الفتيات المشاركات في السباق، وسأل عددا منهن عما إذا كن جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتي بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.
#ضد_السناب_الامني_العنصري— ﮼علي،الصبحي V (@Alsubhi917) April 26, 2019
أخذ أكبر من حجمه وأعطي من التسهيلات والدعم المادي والمعنوي ما لم يعطى غيره ،، يجب على #وزارة_الداخلية تدشين حساب رسمي خاص بالوزارة وتفريغ موظف في كل منطقة من منسوبي الوزارة لإدارته.@MOISaudiArabia@kamnapp pic.twitter.com/SXu7rHq64W
ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع "سناب شات" الذي يحمل اسم "السناب الأمني" ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولا لافتا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.
وعلى موقع "تويتر" السعودية، تصدر هاشتاغ "#ضد_السناب_الأمني_العنصري" قائمة المواضيع الأكثر رواجا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع "سناب شات".
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