بيان من الداخلية السعودية بشأن "السناب الأمني العنصري"

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الفيديو الذي نشر على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، وتم تصويره خلال سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة، مساء الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلية.

وأكدت "الداخلية السعودية" أنه "تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين في هذا الخصوص، حيث تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وشددت وزارة الداخلية على "أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم".

وزارة الداخلية:



ما ورد ضمن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية سباق الوفاء الخامس لأبناء شهداء الواجب، اتضح بعد استجلاء الحقيقة أنه خطأ غير مقصود. pic.twitter.com/QaHocctvk0 — أخبار عاجلة (@News_Brk24) April 29, 2019

​وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، أصدر الجمعة، توجيها بالتحقيق حيال ما قام به سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على "سناب شات"، كما أن ابن نايف وجه بدعوة الفتيات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ويستعرض الشيباني في الفيديو المثير للجدل، عددا من الفتيات المشاركات في السباق، وسأل عددا منهن عما إذا كن جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتي بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.

#ضد_السناب_الامني_العنصري

أخذ أكبر من حجمه وأعطي من التسهيلات والدعم المادي والمعنوي ما لم يعطى غيره ،، يجب على #وزارة_الداخلية تدشين حساب رسمي خاص بالوزارة وتفريغ موظف في كل منطقة من منسوبي الوزارة لإدارته.@MOISaudiArabia@kamnapp pic.twitter.com/SXu7rHq64W — ﮼علي،الصبحي V (@Alsubhi917) April 26, 2019

ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع "سناب شات" الذي يحمل اسم "السناب الأمني" ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولا لافتا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.

وعلى موقع "تويتر" السعودية، تصدر هاشتاغ "#ضد_السناب_الأمني_العنصري" قائمة المواضيع الأكثر رواجا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع "سناب شات".