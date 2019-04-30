إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة

قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى ستة أميال بعد أسابيع قليلة من توسيع المساحة إلى 15 ميلا، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

القدس-سبوتنيك. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له بأن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن، يعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي".

#عاجل منسق اعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن يعلن عن تقليص #مساحة_الصيد البحري في قطاع #غزة الى ٦ أميال بحرية حتى إشعار اخر ردًّا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل مساء أمس من قبل حركة #الجهاد_الاسلامي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

واتهم أدرعي حركة "الجهاد الإسلامي" بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ، قائلا: "‬إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل‬ مساء أمس نفذ من منطقة العطاطرة‬ من قبل عناصر حركة الجهاد الإسلامي‬ بقيادة مسؤول الحركة في شمال القطاع بهاء ابو العطا‬ وذلك بشكل متعمد بهدف المساس بالخطوات المدنية لترسيخ الهدوء في القطاع".

وأضاف أدرعي: "نشاطات حركة ‫الجهاد الإسلامي‬ التخريبية بقيادة ‫بهاء أبو العطا،‬ تهدف للمساس بالخطوات المدنية التي من شأنها ترسيخ الهدوء والأمن في قطاع غزة‬ وذلك بتوجيهات من الأمين العام للحركة زياد النخالة".