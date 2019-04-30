محمد بن راشد يستلم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان، إنه استلم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية.

وأشار محمد بن راشد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه استلم تقريرا يتضمن استطلاع رأي للشباب العربي، والذي شمل نحو 15 دولة عربية، ويكشف أخطر ما يشغل ذهن الشباب العربي في تلك الدول.

#محمد_بن_راشد: اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل 15 دولة عربية. أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ويعبر حوالي 80٪ منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم ويرى اكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم وأن الصحة النفسية قضية مهمة pic.twitter.com/EKLGC9XNCh — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 30, 2019

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وعدد محمد بن راشد، تلك المشاكل، التي تشغل شباب الدول العربية، هما قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أشار حاكم دبي إلى أن 80% من الشباب العربي، يساورهم قلق بالغ حيال جودة التعليم في دولهم.

فيما يرى أكثر من نصف الشباب العربي، وفقا لنائب رئيس دولة الإمارات، أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم.

وللعام الثامن على التوالي كانت الامارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 30, 2019

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وقال محمد بن راشد إن معظم الشباب العربي المشاركين في تلك الدراسة، يرون أن "الصحة النفسية" باتت قضية هامة وحيوية.

كما قال حاكم دبي: "للعام الثامن على التوالي.. الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، وتلتها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا".

ووجه محمد بن راشد رسالة إلى الشباب العربي قال فيها:

"أقول لهم (الشباب) الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".