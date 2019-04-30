سفيرة دولة أوروبية تعلق على ما تعرضت له خلال زيارة اعتصام السودان (صور)

خضعت السفيرة الهولندية لدى السودان، كارين بوفن، للتفتيش على أيدي ناشطات لجان التأمين، في إطار جهود تطوعية وتنظيمية يبذلها المعتصمون لحماية المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

ونشرت السفيرة صور زيارتها للاعتصام، عبر حسابها على تويتر معلقة: "خالص امتناني لمنظمي الاعتصام الذين سهلوا زيارتي الأولى له. لقد تحدثت مع الرجال والنساء والشباب. أعجبت بمدى احترافيتهم وشجاعتهم وصبرهم ومثابرتهم".

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق، والقوات المسلحة، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وإغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

My sincere gratitude goes out to the organizers of the sit-in, who facilitated my first visit to the area today. I spoke with women, men, youth. Impressed by their professionalism, courage, patience and perseverance! #Sudan pic.twitter.com/XWoZtJI128 — Karin Boven (@Karin_Boven) April 28, 2019

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.