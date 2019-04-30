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15:40 30 أبريل/ نيسان 2019
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    الأهرامات المصرية وأبو الهول

    كشف أثري جديد في منطقة الأهرامات المصرية

    © Fotolia / Mirceadobre78
    العالم العربي
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    قالت وزارة الآثار المصرية إن وزير الآثار، خالد العناني، سيعلن السبت المقبل، تفاصيل كشف أثري جديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.

    اكتشاف مقبرة أثرية لسيدة يعود تاريخها لأكثر من 4400 سنة في مصر
    © Sputnik . sarah noreldin
    اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 4400 سنة لسيدة من كبار موظفي الأسرة الخامسة الفرعونية
    وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيعلن عن الكشف الجديد وسط تغطية إعلامية واسعة، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

    ولفتت الوزارة إلى أنه عقب الإعلان عن الكشف سيتم القيام بجولة لمركز الزوار، والمبنى الإداري الجديد بالمنطقة، والسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتصويره.

    وكان آخر كشف أثري في منطقة الأهرامات تم الإعلان عنه في أوائل عام 2018، هو مقبرة تعود لمرأة ذات شأن رفيع تدعى (حتبت). وهي واحدة من الموظفات البارزات في الأسرة الخامسة الفرعونية… تتميز مقبرتها في ساحة أهرامات الجيزة، بألوان زاهية، ومناظر رائعة، إلا أن مهمتها الملكية لا يزال يشوبها الغموض.

    ويعود تاريخها إلى عهد الأسرة الخامسة في مصر القديمة، ونجحت بعثة الآثار المصرية، برئاسة مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، في العثور عليها بالجبانة الغربية بمنطقة الأهرامات.

    وقال وزيري، وقتها إن "الاكتشافات في هذا المكان بدأت منذ 1842، ثم توقف العمل كله بعد الثورة (كانون الثاني/يناير 2011) ولكننا بدأنا مرة أخرى في أكتوبر من خلال عمليات كشفية بواسطة بعثة مصرية خالصة برقم 9000 جي، وتوصلنا لهذه المقبرة التي تعود لسيدة تدعى حتبت".

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