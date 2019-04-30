لأول مرة... السيسي يعلق على الاستفتاء: "المصريون جبروا خاطري"

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الاستفتاء الذي جرى أخيرا في مصر لتعديل بعض مواد الدستور.

وقال الرئيس السيسي، موجها حديثه للمصريين: "أنتوا جبرتم بخاطري وخاطر مصر".

عن مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية..#السيسى: "انتوا جبرتم بخاطرى وخاطر مصر"#عيد_العمال pic.twitter.com/cdNzTGi0iw — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) April 30, 2019

وتابع الرئيس: "أنا سعيد بيكم وسعيد ليكم انتوا.. ومتفرحوش ومتتمنوش غير الأمن والسلام لبلدكم".

الرئيس السيسي: أنا سعيد بيكم وسعيد ليكم أنتوا.. ومتفرحوش ومتتمنوش غير الأمن والسلام لبلدكم #ON_E#عيد_العمال pic.twitter.com/yXdJSSuC6n — ON E (@ONENT) April 30, 2019

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات الدستورية.

وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44%.

وتابعت الهيئة في مؤتمر صحفي "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".

وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت على التعديلات الدستورية 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.

وجرى الاستفتاء تحت إشراف القضاء، حيث بلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف، موزعين على 368 لجنة عامة، 10878 مركز انتخابي و13919 لجنة انتخابية.