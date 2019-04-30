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15:42 30 أبريل/ نيسان 2019
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    أبو بكر البغدادي

    العراق يكشف سرا عن فيديو البغدادي

    © AP Photo
    العالم العربي
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    كشف العراق سرا عن فيديو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الذي أذيع أمس الاثنين.

    قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا كامنا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية، حسب "رويترز".

    ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة، وقال إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر أمس الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار "داعش" وإن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo /
    أول تعليق من الولايات المتحدة على ظهور البغدادي

    وفي أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بتسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تلغرام".

    ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الاثنين، مقطعا مصورا قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي، وفقا لـ"رويترز".

    وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

    وأضاف في المقطع المصور أن المعركة في الباغوز، شرقي دير الزور، بسوريا انتهت.

    ولفت البغدادي في الفيديو إلى أن "معركة "داعش" اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".

    وقال أبو بكر البغدادي في مقطع الفيديو: "إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد الدولة الإسلامية على خسائرها في الباغوز آخر معاقلها في سوريا".

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    وبحسب "رويترز"، في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، يظهر رجل ملتح مع البغدادي وهو يجلس على الأرض، كما يظهر مساعدون له ملثمين ويخفون وجوههم.

    وتظهر في بداية الفيديو، كتابة نصية تشير إلى أن تاريخ تصوير الفيديو تم في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري، بينما لم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

    وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها.

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