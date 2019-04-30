بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا

ونصحت السفارة كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة pic.twitter.com/DS4libJEu3— السفارة في سريلانكا (@KSAembassylk) April 30, 2019
وكانت السفارة السعودية في سريلانكا نبهت مواطنيها إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، ابتداءا من أمس الاثنين، وذلك التزاما بقانون الطوارئ، الذي تتخذه سريلانكا حاليا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد مؤخرا.
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وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة واالقوانين عند زيارة سريلانكا.
وبعده بيوم، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا من الهند وبريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة والصين وفرنسا وتركيا وأستراليا وسويسرا والسعودية وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبنغلاديش واليابان.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تلك التفجيرات.
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