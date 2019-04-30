الرئيس المصري يوضح سبب نجاح "أوبر" وفشل النقل العام في بلاده (فيديو)

كما شدد السيسي خلال كلمة له على حامش الاحتفال بعيد العمال المصريين، الذي يوافق الأول من مايو/ أيار على قيمة العمل وأنه قيمة عظيمة جدا والدول لا تقوم إلا بأعمال شعوبها.

وشدد الرئيس السيسي على أن نجاح تجربة "أوبر" نتيجة لجدية القطاع فضلا عن قطاع النقل العام في القاهرة ضاربا عددا من الأمثلة على عدد من الفشل لبعض المشروعات.

وقال: "عارفين أوبر نجح ليه والنقل العام ما نجحش ليه لأننا مش (لسنا) جادين".

وقال السيسي إنه لم تنجح بعض جوانب منظومة النقل العام في مصر بسبب عدم الجدية وكلنا نتحمل الفشل والنجاح.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، احتفال عيد العمال الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقوم الرئيس بتكريم عدد من العمال والقيادات العمالية تقديرا من الرئيس للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر".

وكرم السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.