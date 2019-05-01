قطر تكشف عن أول إجراء عسكري مشترك مع تركيا وأمريكا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اختتام تمرين "صقر 21"، الذي نفذته القوات الجوية الأميرية القطرية بالاشتراك مع القوات التركية والقوات الأمريكية، كما نفذت مع الجنود الأتراك تمرينا آخر مع السلاح الحدودي الأميري.

وقال بيان صادر عن الدفاع القطرية، إن "صقر 21" الذي نفذ بين 23 و30 أبريل الجاري للقوات الجوية الأميرية، مع القوات التركية والأمريكية، شاركت فيه وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة المشتركة.

وأوضحت أن "التمرين التعبوي هدفه التمرين نظريا على مستوى القيادة من خلال الاتصال وتبادل المعلومات والأوامر ومشاركتها مع الطيارين المنفذين، من خلال القواعد الجوية ومراكز القيادة".

كما تضمن التدريب، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية، "تنفيذ طيارين طلعات جوية متعددة على مواقع محددة بهدف التدريب على إصابة الأهداف بدقة، إضافة إلى التدريب على الأدوار الدفاعية".

القوات الجوية الأميرية القطرية تختتم تمرين (صقر ٢١) بالاشتراك مع القوات الأمريكية والتركية الحليفة pic.twitter.com/e7WhrpL4bH — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 30, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان آخر، تنفيذ تمرين مشترك لسلاح الحدود الأميري مع القوات التركية، على مدار يومين، ضمن نطاق اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أن التمرين يهدف إلى "تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها ورفع كفاءاتهم العملية من خلال برامج التدريب المستمرة.

سلاح الحدود الأميري القطري ينفذ تمرين مشترك مع القوات التركية pic.twitter.com/ZGROoekiTe — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 30, 2019

​ووقَعت قطر وتركيا، اتفاقية عسكرية مشتركة عام 2014، ووصلت الدفعة الأولى من القوات التركية إلى قطر بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.