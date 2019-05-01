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09:50 01 مايو/ أيار 2019
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    جزيرة تورتوغا - الهلال في المحيط الهادئ

    المرصد الفلكي السعودي يرد على المتداول حول تحديد غرة رمضان

    © Photo/ Roskosmos/Anton Shkaplerov
    العالم العربي
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    نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري، ما نسبته له بعض وسائل الإعلام، بأن يوم الاثنين القادم هو غرة شهر رمضان.

    وقال الخضيري، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية: "ما نسب لي بأنني قلت إن شهر شعبان سيكون 30 يوما وأن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، كلام غير صحيح".

    رمضان
    © AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
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    وأضاف: "أنا قلت دخول شهر رمضان شرعا لا يبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، وأشرت إلى أن شهر شعبان وفق الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، سيكون يوم الأحد مكملا لـ30 يوما، وهذا يوافق أيضا تقويم أم القرى، وأكدت أن هذا من الناحية الفلكية".

    وتابع: "نظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان، فإن يوم الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، سيكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية".

    وأوضح: "بالنسبة لظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، فإنه سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، إذ ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 والله أعلم".

    وأضاف: "تتوقف رؤية الهلال على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة".

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    الكلمات الدلالية:
    الهلال, رصد الفلك, شهر رمضان, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, السعودية
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