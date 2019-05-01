المرصد الفلكي السعودي يرد على المتداول حول تحديد غرة رمضان

وقال الخضيري، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية: "ما نسب لي بأنني قلت إن شهر شعبان سيكون 30 يوما وأن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، كلام غير صحيح".
وتابع: "نظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان، فإن يوم الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، سيكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية".
وأوضح: "بالنسبة لظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، فإنه سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، إذ ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 والله أعلم".
وأضاف: "تتوقف رؤية الهلال على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)