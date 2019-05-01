ابن سلمان يرأس اجتماعا في قصر اليمامة

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

© AP Photo / صحيفة: طلب محمد بن سلمان يواجه بالرفض وولي العهد يتراجع عن صفقة المليارات

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من اللجنة الوطنية للصناعة بحضور عدد من رجال أعمال الصناعة، وذلك وفقا حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

كما ناقش، المجلس، خلال الاجتماع، التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحالية، وتضمن تفصيلا لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة". وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال إن بلاده حققت فائضا في الميزانية بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي 2019، وذلك الأول مرة منذ عام 2014.

وأوضح الجدعان، خلال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من 2018، فيما ارتفع الإنفاق بـ8% عن نفس الفترة.