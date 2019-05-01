العراق: إحباط محاولة لاستهداف معسكر التاجي شمال بغداد بالصواريخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لاستهداف معسكر التاجي، شمال العاصمة بغداد، بالصواريخ.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani العراق يحل أكبر أزماته المستعصية بالاتفاق مع شركة ألمانية . وقالت الخلية في بيان لها: "ضمن إجراءات الرصد والحماية استطاعت قواتنا الأمنية إحباط محاولة استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا حيث تم العثور على الصواريخ والمنصات وإبطالها".

وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الاجرامية.

وأعلن الحشد أن، العملية مستمرة، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.