توقعات بوصول مواكب جديدة من شرقي السودان إلى ميدان الاعتصام بالخرطوم

وتأتي هذه المواكب، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال.
ويذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد توقفت يوم أمس الثلاثاء عقب اتهام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لقوى الحرية والتغيير بانهم غير صادقين ويمارسون تكتيكا خلال التفاوض مع المجلس العسكري.
ويشار حسب تصريحات الجانبين إلى أن هناك اختلاف في توزيع النسب بين العسكريين والمدنيين للمجلس السيادي الذي من المفترض يرأس الدولة، كما أن هناك قضايا منتظر النقاش حولها بين الجانبين متمثلة في مدة الفترة الانتقالية قبل الدخول في انتخابات شاملة تختار أول حكومة مدنية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر نيسان/ أبريل 2019.
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