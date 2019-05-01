البحرين ترد على دعوة فرنسا للحوار مع المعارضة

رد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، بفتور على مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبلد الخليجي استئناف الحوار السياسي مع المعارضة.

وقال خالد بن أحمد، إن هذا الحوار لم يحدث، وكتب على "تويتر" أن ماكرون "لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي فالبحرين بها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية والتعبير الحر في الصحافة والإعلام".

الرئيس الفرنسي لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي ، فالبحرين بها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية و التعبير الحر في الصحافة و الاعلام. بل اشاد الرئيس الفرنسي بسياسة صاحب الجلالة الملك في الإصلاح و الانفتاح و شجع على الاستمرار في هذا النهج القويم. — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 30, 2019

وأضاف أن "ماكرون أشاد بسياسات الملك حمد في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم".

لقاء سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى مع فخامةالرئيس إيمانويل ماكرون كان واضحا و مفيدا و غطى جميع أوجه التعاون بين البلدين ، و جميع قضايا الساعة في المنطقة. ولم يتطرق الى اي حوار سياسي في البحرين او اي تعاون في مجال الموضة كما ورد في بيان الاليزيه المعد سلفا قبل الاجتماع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 30, 2019

وجاء في بيان عن القصر الرئاسي الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، أن ماكرون التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في باريس، وشجع "السلطات البحرينية على مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني".

وأضاف البيان أن ماكرون، "شدد على أن ضمان الحقوق لا ينفصل عن الاستقرار".