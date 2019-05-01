القوات البحرية لحكومة الوفاق الليبية تنقذ 96 مهاجرا غير شرعي

أعلنت القوات البحرية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الأربعاء، إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيرةً إلى أن هؤلاء المهاجرين جميعهم رجال من عدة دول أفريقية عربية.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت القوات البحرية، في بيان اليوم الأربعاء، "تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2019 من رصد قارب عليه مجموعة مهاجرين غير شرعيين على قارب مطاطي متهالك، عددهم 96 مهاجر غير شرعي كلهم رجال".

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو البحرية الليبية تقوم بإنزال ضفادع بشرية في قاعدة غرب طرابلس

وأضاف البيان إلى أن "المهاجرون غير شرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة ومن بنغلاديش بينهم 41 من السودان، و6 من الجزائر، واثنان من المغرب، و3 من النيجر، وإثيوبي واحد، وتونسي، وليبي، و41 من بنغلاديش".

وتابع البيان أنه "تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة "إنزال الخمس" عند الساعة 23:30 من نفس اليوم. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس".