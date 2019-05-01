"الطوفان": لا نقاتل جيشا في طرابلس ونتوقع انهيار المسلحين

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لعمية "الطوفان" التابعة لقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، أن معركة الجيش الوطني الليبي في طرابلس ليست معركة مواجهة مع جيش موحد ومنظم، بل عملية مواجهة مع عصابات تعمها الفوضى وغير مدربة على السلاح، ونتوقع انهيار المسلحين قريبا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المحجوب لوكالة سبوتنيك ،اليوم الأربعاء، حول العمليات العسكرية في طرابلس: "نحن لا نقاتل جيشا هناك، بل نقاتل مجموعة عصابات مسلحة، كل واحدة منها تعمل بطريقة تختلف عن الأخرى ولا تملك قيادة موحدة. هناك جزء من الفوضى، وهي [العصابات المسلحة] غير مدربة على الأسلحة، وتعتمد على كثافة النيران فقط، وكثافة النيران دائما تؤدي إلى تدمير واستهداف حتى المدنيين من قِبلهم".

وأضاف: "الحسابات في قتال الجيش الليبي مع هذه العصابات دقيقة جدا ونعتمد أولا على ضرورة تفريغ القدرات اللوجستية لهذه العصابات وهي مخازن الذخيرة وغرف العمليات للبعض".

وذكر المحجوب في حديثه أن الجيش الوطني الليبي يلجا إلى استراتيجية تجريد "الميليشيات" من ذخائرها وعتادها تمهيدا لدخول وسط طرابلس، وخوفا من المساس بالمدنيين، وقال في هذا الصدد: "نقوم بتفريغ العدو من قدراته من حيث الذخيرة، ونربكه، وسوف ينهار، وهذا ما سيحصل في المعركة. نحن نعول على انهيارهم بشكل كامل، لأن انهيارهم يعني الهروب".

© Sputnik . Vladimir Trefilov بالفيديو... المسماري يؤكد أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس

وأكد المحجوب أن عددا من الشخصيات بالفعل بادر بمغادرة طرابلس إلى أوروبا ودول عربية، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي رصد بالصور عمليات تهريب أموال خارج طرابلس ، إلى جانب حركة الهروب، وقال: "هناك هروب لعدد كبير من الشخصيات المعروفة والقيادية لديهم، خصوصا من المجرمين الذين أصبحوا يغادرون المشهد، والآن أصبحوا في أوروبا ودول عربية أخرى ويسعون إلى نقل الأموال، وحركة حكومة الوفاق أخيرا حركة نقل أموال، وكل هذا تمهيد للهروب. نتوقع أن يكون الانهيار في أٌقرب وقت، للمسلحين وللشخصيات بالحكومة الوفاق.. رصدنا نقل الأموال، وموثقة بالصور، وهي موجودة وتم نقلها من طرابلس إلى مدينة مصراته، وهناك تهريب للأموال عن طريق مطار معتيقة في طرابلس وهذا المطار تحت سيطرة المليشيات".

كما أكد المحجوب رصد مجموعة من المطلوبين في قضية مقتل السفير الأميركي يقاتلون في صفوف المسلحين، حيث قال: "هناك علامات استفهام على حكومة الوفاق الآن، وحتى في تصريحات كبار رؤساء الدول، أن حكومة الوفاق تقاتل تحت نجاح عدد من التنظيمات الإرهابية وبالعكس، سأضيف من الشعر بيت، أننا رصدنا مجموعة من المطلوبين في قضية قتل السفير الأميركي في بنغازي، رصدناهم يقاتلون ضمن تلك الجماعات المسلحة، التي تقاتل تحت قيادة حكومة الوفاق، وهم مطلوبون على لائحة النائب العام والنيابة العامة في قضية قتل السفير الأميركي".

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فايز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.