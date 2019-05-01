أسلحة أمريكية وصواريخ "تاو" و"لاو" و"مالوتكا" بقبضة الأمن السوري (فيديو)

ضبطت السلطات المختصة في سوريا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع في المنطقة الجنوبية.

ووفقا لوكالة "سانا"، فقد عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع، أثناء تمشيطها المناطق المحررة جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه من خلال "المتابعة الأمنية لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش في المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة خبأتها المجموعات الإرهابية بمستودعات تحت الأرض قبل اندحارها من المنطقة".

وتشمل الأسلحة صواريخا أمريكية الصنع من نوع "تاو" مضادة للدروع التي تسلم حصراً للجيوش عبر صفقات، وصواريخ "لاو" محمولة على الكتف وصواريخ "مالوتكا" إضافة إلى أجهزة تحديد موقع وأجهزة تسديد بصرية وأجهزة منظار لقواعد صواريخ "مالوتكا" إضافة إلى قوالب "تي إن تي" شديدة الانفجار ومدافع هاون بعيارات مختلفة وقذائف "أر بي جي" بنوعيها الخارق للدروع والفراغي المتفجر وقنابل دفاعية وهجومية وقنابل من نوع "أ جي سي".

وأضاف المصدر أنه تم العثور على كميات كبيرة من الذخائر قاربت عشرات الآلاف من ذخيرة رشاشات12.7 مم و14.5مم و23 مم مضادة للطيران والبنادق الآلية منها بنادق "إم 16" أمريكية المنشأ وقناصات من نوع "جي 3" ومسدسات وقذائف مدفعية "الفوزليكا" وهاون بعيارات 120 و80 و60 مم إضافة لذخائر أسلحة متوسطة متمثلة برشاشات مضادة للطيران ودوشكا والـ"ميني دوشكا" و"بي كي سي" وقواعد رشاشات.

ويتواصل سقوط مستودعات الأسلحة التي خلفها الإرهابيون في الكثير من المناطق والمحافظات السورية قبل تمكن الجيش السوري من تحريرها.