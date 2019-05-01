متظاهرون عراقيون ينزلون علم الكويت من مبنى القنصلية احتجاجا على "الإساءة" لنسائهم

قام متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بإنزال العلم الكويتي من مبنى القنصلية الكويتية في المحافظة وتمزيقه احتجاجا على "إساءة" شيخ كويتي لنساء البصرة .