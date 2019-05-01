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    رجل ملتح مع زعيم داعش أبو بكر البغدادي في صورة التي التقطت من شريط فيديو نُشر في 29 أبريل 2019

    سر ظهور قيادي بزي سعودي إلى جوار البغدادي

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم العربي
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    قال عبد المنعم المشوح رئيس حملة السكينة لمواجهة التطرف في السعودية، إن أبو بكر البغدادي يحاول تقمص شخصية بن لادن.

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo
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    وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "البغدادي في الشريط الأخير يحاول تقمص شخصية أسامة بن لادن ، وأنها عقدة لدى البغدادي قديمة، نظرا لاختلاف قوة الكاريزما والحضور الفاعل".

    وتابع أن "المضمون هو إعلان واضح، لتحول مسار التنظيم، خاصة أن رسائل البغدادي السابقة، كان يركز فيها على محورية فكرة "الخلافة والدولة"، أما في تسجيله الأخير فمحور أهدافه يركز على عنصر "الانتقام والانتشار ".

    واستطرد قائلا: "استهداف السعودية قضية حاضرة لدى التنظيمات والجماعات الإرهابية، نظرا لتأثير النموذج السعودي في الحد من تمدد دوائر الإرهاب، فتنظيم القاعدة فشل في السعودية، وأُجبر على تغيير ونقل ولاية جزيرة العرب إلى ولاية اليمن".

    وأوضح أن  تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، فشل في تأسيس كيان أو خلايا مركزية في السعودية، وأنه من الطبيعي أن تكون السعودية في مرمى تحريض الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مهما كانت عملياتهم فاشلة، وأن عملية "الزلفي" الأخيرة في السعودية فشلت بكل المقاييس الميدانية.

    وأشار إلى أن الجانب المهم الذي لا يقل عن الجانب الميداني، هو "الفكري"، وأن المعركة الأكبر الحادثة ضد التنظيمات الإرهابية، هي حرب الأفكار والمعلومات، وأنه منذ نشأة داعش (المحظور في روسيا) بشكله الأخير، تعاني من المصدات الفكرية، خاصة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي قادتها السعودية في أكثر من برنامج ومشروع.

    وفيما يتعلق بوجود قيادي بزي سعودي، أوضح المشوح، أن "الزي مشترك لدول الخليج، وأن الرمزية والمحاولة تتعلق بتصحيح الصورة التي تبناها التنظيم منذ نشأته، وهي عدم قبول وجود قيادات سعودية، وأن البغدادي نفسه في ٢٠١٤، أمر أن تكون القيادات من جنسيات محددة ليست منها السعودية، بعدما بدأت عمليات الانسحاب من التنظيم بشكل مجموعات".

    وشدد على أن "مواجهة الإرهاب في السعودية بأنه "مشروع شمولي" تكاملي، ميداني وقانوني نظامي وفكري وإلكتروني، عبر سلسلة من البرامج والمشروعات التي احتكت بشكل مباشر مع الكيانات الإرهابية، وأنها معركة طويلة النفس، تتطلب القراءة الصحيحة لواقع التنظيمات وتفعيل الجانب الوقائي الفعلي".

    وشدد على أن تنظيم داعش (المحظور في روسيا) انتهى من فترة التحول، ودخل فعليا في نمطه الجديد، ما يستلزم التعامل بشكل مباشر مع الواقع، وتفكيك الخطاب الإرهابي والمتطرف، وأنه ليس في أفضل حالاته.

    ونشرت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) شريط فيديو على تطبيق "تلغرام"، تظهر زعيمها أبو بكر البغدادي.

    وهو الظهور الأول لزعيم التنظيم الإرهابي منذ عام 2014، الذي أعلن فيه أن التنظيم سيسعى للانتقام لمقتل عناصره، وأكد أن المعركة اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو.

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