سوريا: مشفى جبلة الحكومي... 8 سنوات والأمل موجود

تستعد الحكومة السورية للبدء بعملية إكساء مشفى جبلة الحكومي الذي سوف يقدم الخدمات الصحية لمئات آلاف من سكان منطقة جبلة وريفها، والذي تم هدم القسم الأكبر منه منذ أكثر من 8 سنوات بهدف إعادة بناءه بطريقة أفضل.

ينتظر سكان مدينة جبلة وريفها الخبر السار بانطلاق عملية الإكساء لمشفى جبلة الحكومي والذي سوف يخدم مئات آلاف المواطنين في منطقة من أكبر مناطق محافظة اللاذقية، بحسب موقع "كاتيخون".

© AFP 2019 / Sana بتوجيهات الأسد لدعم الفلاحين والإنتاج... الحكومة ترفع سعر استلام القمح

وبحسب الموقع فقد تم هدم المشفى في عام 2011، ولم يتم الانتهاء من بناءه حتى هذه اللحظة.

وذكر الموقع أن هناك وعود بقرب تنفيذ عملية إكساء المشفى الذي أصبح جاهزا "على الهيكل" منذ أكثر من عام.

وأفاد تقرير الموقع أن المشفى القديم كان يحوي أقسامh داخلية وأطفال ونسائية ومخبر مع بناء ثان ويشمل كتلة الإدارة وبنك الدم والإسعاف والعناية الإسعافية والعيادات مع وجود 165 سريرا، أما ما تبقى من المشفى الآن هو بناء الجراحة الجديد المكون من 50 سريرا بدلا من 165 سريرا سابقا وغياب كل الأقسام التي هدم بناؤها وتم تجميع كل أقسام المشفى السابقة في بناء صغير.

وبعد تفجيرات جبلة في عام 2016 جاء مرسوم الرئيس السوري بشار الأسد بإقامة مشفى جديد وتم بناء الأسمنت وتوقف العمل عند بداية الإكساء منذ نهاية عام 2017 ، بحسب الموقع.

وبالرغم من الإمكانيات الحالية المتواضعة، إلا أن كوادر المشفى والأطباء والمدراء يقومون بتقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية لآلاف المراجعين.

ويراجع المشفى شهريا 10 آلاف مريض للاسعاف و10 آلاف مريض للعيادات الخارجية وتقدم جميع الخدمات العلاجية والإسعافية والعمليات الجراحية ببناء صغير بحجم مستوصف كبير.