متحدث الجيش اليمني: 140 قتيلا و811 جريحا بـ 3719 خرقا للحوثيين في الحديدة

اتهم متحدث الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، يوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بارتكاب 3719 خرقا في محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال العميد مجلي، خلال مؤتمر صحافي في مدينة مارب شمال شرقي اليمن، إن "تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مواطنا وجرح 811 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED "أنصار الله" تقدم عرضا للحكومة الشرعية لتبادل ألف أسير

وأضاف أن "الحوثيين يواصلون استهداف مواقع الجيش الوطني جنوب مدينة الحديدة في ظل صمت وتغاض من الأمم المتحدة".

وشدد على "أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات".

وطالب متحدث الجيش اليمني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسليم خرائط الألغام التي زرعوها في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة".

واتهم مجلي "الحوثيين بالعمل على تهجير السكان من بعض مناطق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، واحتلال منازلهم وتحويلها إلى ثكنات ومخازن أسلحة لعناصرهم".

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها باءت بالفشل.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.