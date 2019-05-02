السعودية تعلن إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، يفيد بتلقي نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

وأضاف المتحدث أنه بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 (HAPPINESS I)، اتضح أنها تحمل علم "إيران" ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارا، 24 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية.

#حرس_الحدود: المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساندة.#السعودية_تنقذ_سفينة_ايرانية#واس — واس (@spagov) May 2, 2019

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أنه "على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث".

وتابع المتحدث الرسمي أن "المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة".