السعودية تعلن إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، يفيد بتلقي نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 .