المستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون مثمرة في برقة شرق رام الله

قطع المستوطنون الذين يعرفون بمجموعات تدفيع الثمن صباح أمس الأربعاء نحو 150 شجرة زيتون مثمرة في قرية برقة شرق رام الله.

رام الله —سبوتنيك. وقطع المستوطنون الأشجار باستعمال مناشير أوتوماتيكية وقد استيقظ أهالي برقة على هذا المشهد بعد أن أتمت مجموعات المستوطنين فعلتها.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa صحيفة عبرية: المستوطنون في "حرب استنزاف" مع حماس

وقال شاهد عيان من البلدة لوكالة " سبوتنيك " في أتصال هاتفي: "قام عشرات المستوطنين بقطع أكثر من 150 شجرة زيتون بحماية الجيش الإسرائيلي حيث تسلل المستوطنون من بؤرة عتساف الاستيطانية المقامة على أراضي القرية بمهاجمة أراضي الفلاحين المزروعة بالزيتون".

وأضاف: "خط المستوطنون شعارات عنصرية تحمل تهديدا ووعيدا لأهالي القرية وقد تركوا وسمهم الذي يميزهم وهي مجموعات تدفيع الثمن".

يذكر أن مجموعات تدفيع الثمن دأبت في الآونة الأخيرة على مهاجمة القرى الفلسطينية والاعتداء على المساجد والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس.