نجل الملك سلمان يدشن أول حدث عالمي في السعودية

دشن الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، أمس الأربعاء، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت الصور التي نشرتها قناة الإخبارية السعودية، على "تويتر"، الأمير سلطان وهو يقص شريط الأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الطيران في المملكة.

الأمير سلطان بن سلمان يدشن أول أكاديمية طيران عالمية في #المملكة. #الإخبارية pic.twitter.com/35QghYQtGA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2019

ومن المقرر أن تؤهل هذه الأكاديمية كوادر طيران على مستوى عال في السعودية، للنهوض بهذا القطاع مستقبلا. وسيكون مقر الأكاديمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.