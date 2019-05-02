أول تعليق رسمي على لقاء أمير قطر بوفد سعودي وبحريني في الدوحة (فيديو)

تحدث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عن دلالات وراء مشاركة كل من المملكة العربية السعودية والبحرين في اجتماعات حوار التعاون الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة القطرية، الدوحة، وذلك لأول مرة منذ بدء المقاطعة على بلاده والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".

ونقلت وزارة الخارجية على لسان الوزير القطري قوله: "حضور ممثلي السعودية والبحرين يأتي في إطار عضويتهما في حوار التعاون الآسيوي، وأن دولة قطر لم تمنع أيا من المواطنين أو المسؤولين من دول الحصار عن حضور المناسبات الإقليمية والدولية التي تقام على أراضيها بل بالعكس تحرص على دعوتهم شأن باقي الدول الأعضاء، مشددا على أن دولة قطر لم ولن تسيس وجود أي منظمات دولية أو عقد أي اجتماعات دولية تقام على أراضيها".

وتابع قائلا: "كما أن دولة قطر تشارك في جميع الاجتماعات التي تتعلق بمنظمات دولية وإقليمية مقامة في دول الحصار، ونحن مستمرون في هذا النهج ولن نتغير، ولا نجد في حضورهم أي علاقة بما يحدث بالأزمة خاصة وأن المشاركة محدودة.. وأن ممثلي هاتين الدولتين في هذا الاجتماع ليس منوطا بهم حل الأزمة بل هو أمر يجب أن يحل على مستوى القادة ومن خلال الوساطة المقدمة من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت".

وعقد في العاصمة القطرية الدوحة "حوار التعاون الآسيوي"، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين من السعودية والبحرين، وهو أول حضور رسمي من دول المقاطعة في قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو/ حزيران 2017.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بانعقاد "حوار التعاون الآسيوي" في الدوحة، واستقبل أمير قطر، بالديوان الأميري، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ16 للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، الذي تستضيفه الدوحة وتنتهي أعماله يوم غد الخميس، وذلك لأول مرة بعد انقطاع عامين ونصف العام، وذلك بحسب ما نقلت عنه "الجزيرة نت".