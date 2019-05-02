مسؤول إماراتي يكشف موقف بلاده من الحرب في طرابلس

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل البحث عن حل سياسي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس "أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته لا تزال فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي".

Priority in Libya to counter extremism/ terrorism & support stability in long drawn out crisis. Abudhabi agreement offered opportunity to support UN led process. Meanwhile extremist militias continue to control Capital & derail search for political solution. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 2, 2019

​وتابع: "الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.