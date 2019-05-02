الكويت تتخذ إجراءات ضد إعلامية "سخرت من الذات الإلهية"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، كانت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الكويت منذ 18 عاما، والتي تقدم برنامج "سوالف ضحى"، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية.

واعتبرت الجهات المسؤولة، أن ما قالته أبو مراد، حمل السخرية والعيب في الذات الإلهية.

«الجنايات» تقضي بحبس المذيعة جورجيت أبو مراد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة «التعدي على الذات الإلهية» pic.twitter.com/pGUJfP8jMM — الراي (@AlraiMediaGroup) May 1, 2019

وعادت جورجيت وأوضحت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد السخرية من الذات الإلهية.

وشددت جورجيت على احترامها لكل الديانات وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم".

وأشارت أبو مراد إلى إيمانها بأن الله فوق الجميع، وأنها فقط كانت تريد حث الناس على العمل وعدم التواكل.