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    الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا

    السعودية تنفي تأييد الأميرة ريما بنت بندر للملف الذي آثار جدلا في تركيا

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    ردت السفارة السعودية في أذربيجان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأييد سفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، لمشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يقضي بالاعتراف بـ"إبادة الأرمن" إبان الدولة العثمانية.

    وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية".

    وتابعت سفارة المملكة في باكو بيانها قائلة: "مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الاثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".

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