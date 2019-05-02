"حاكم مصرف لبنان" الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الخميس أن الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك في الفترة المقبلة. وجاء تصريح سلامة خلال زيارته لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الجمهوري ببعبدا.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر" تصريح حاكم مصرف لبنان خلال زيارته للرئيس اللبناني ميشال عون.

الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الاوضاع النقدية في لبنان وعمل المصرف المركزي pic.twitter.com/iDYfUnzrWX — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 2, 2019

وقال سلامة متحدثا في القصر الرئاسي في بعبدا "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضا سكنية وللقطاعات الإنتاجية".

حاكم مصرف لبنان من قصر بعبدا: الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضاً سكنية وللقطاعات الانتاجية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 2, 2019

يذكر أن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي عند مستوياتها الحالية منذ أكثر من عشرين عاما ولم تتغير بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد من منذ مدة طويلة.