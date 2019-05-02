السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الخميس، عن رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر.

© AP Photo / إيران تكشف عن قضية تتحدث فيها مع السعودية

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية " إيرنا " بيانا عن شركة النفط الوطنية اليوم الخميس، قالت فيه" ناقلة النفط الإيرانية التي رست في ميناء جدة السعودي كانت تواجه مشاكل فنية عندما كانت تسير في البحر الأحمر، والسفينة تعطل محركها واضطرت إلى اللجوء إلى أقرب ميناء وهو ميناء جدة السعودي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حرس الحدود في المملكة السعودية أعلانه فجر اليوم، أن سفينة تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحاراً 24 من الجنسية الإيرانية و 2 من الجنسية البنجلاديشية قد تم إنقاذهم.

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) كانت تحمل مواد نفطية عندما ساعدها خفر السواحل السعودي بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني من الناقلة لمساعدتها.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "إن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني لمساعدة الناقلة".

يذكر أن العلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016 حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.

وتتهم المملكة إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.