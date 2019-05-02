السلطات السعودية تحذر مواطنيها من نشر "مقاطع فيديو"

حذر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية عبد الرحمن بن عبد الله السند، من تداول ونشر مقاطع المنكرات، وقال إن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

© AFP 2019 / OZAN KOSE تزامنا مع الأحداث التي تعيشها السعودية... هيئة الأمر بالمعروف تصدر بيانا

وقال عبد الرحمن السند، خلال لقائه منتسبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة، إن "أعظم المنكرات وأشنعها نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده، مشددا على أنه لا يسمح بتداول ونشر مقاطع المنكرات"، وذلك حسب صحيفة " عكاظ " السعودية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى "عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين"، موضحا أن "خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أعظم صفات أهل الإيمان"، مؤكدا أن "من أعظم أسباب النصر وحفظ الله لهذه الدولة المباركة أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".