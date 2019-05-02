جدل حول وفاة ضابط مخابرات فلسطيني في السجون التركية

أعلنت تركيا مؤخرا انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك، داخل أحد سجونها، وذلك بعد أن اعترفت تركيا باعتقالها له في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وتقول أسرة زكي مبارك إنه قتل ولم ينتحر في السجون التركية.

وصرّح السفير الفلسطيني في تركيا، قائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرا في السجن".

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أعنلت الاثنين الماضي 29 أبريل/نيسان، إن الجاسوس الإماراتي المشتبه به، انتحر في سجنه بتركيا.

#عاجل | انتحار شخص في سجن سيليفري بـ #إسطنبول اعتقلته السلطات التركية قبل 10 أيام بتهمة التجسس لصالح #الإمارات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 29, 2019

وأشارت الوكالة التركية إلى أن شخص كان محتجزا في سجن "سيليفري" بإسطنبول، اعتقلته السلطات التركية، قبل 10 أيام بتهمة التجسس لصالح الإمارات انتحر.

تركيا تعتقل اثنين وتتهمها بالتجسس لصالح الإمارات

تعود القصة إلى اتهام تركيا في وقت سابق لزكي مبارك، وسامر شعبان بالتجسس عليها لصالح الإمارات، بعد أن ظلت السفارة الفلسطينية في أنقرة تبحث عنه لمدة 17 يوما، حتى إعلان تركيا اعتقالها له.

وأعلن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن سلطات بلاده اعتقلت في إسطنبول، رجلي استخبارات إماراتيين متهمين بالتجسس، وقد يكون أحدهما مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن هويته، لوكالة "رويترز"، أن "الموقوفين كانا يتجسسان على مواطنين عرب في الأراضي التركية بتكليف من دولة الإمارات"، مضيفا أن "أنقرة تحقق فيما إذا كانت زيارة أحدهما إلى أراضيها مرتبطة بمقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وفي التاسع والعشرين من أبريل، أعلنت السلطات التركية انتحار "سجين فلسطيني"، وقالت النيابة العامة التركية، إن "زكي يوسف مبارك حسن، فلسطيني الجنسية، والمتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية"، حيث وجده الحراس مشنوقا، حينما ذهبوا لإعطائه الطعام.

موقف عائلة زكي مبارك

عائلة زكي مبارك، قالت إنه قٌتل ولم ينتحر كما تدعي تركيا، وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد شقيقه زكريا مبارك، مقتل زكي في السجون التركية، وزعمت الأسرة أن السلطات التركية لجأت إلى ذلك، "حتى لا تظهر براءته".

ونفي زكريا أن يكون أخيه قد انتحر في المعتقل التركي، وقال إن أخيه لا يجيد اللغة التركية.

This is unbelievable! What Turkey is doing against the prisoners is terrible!#الشهيد_زكي_مبارك pic.twitter.com/vgsgotBLZp — خالد العتيبي (@alotkhalidd) April 29, 2019

ويقول زكريا مبارك في الفيديو المسجل الذي ظهر فيه، إنه يمتلك "محادثة مسجلة بين أخيه الراحل ومحاميه يؤكد فيها المحامي أن زكي بريء ويفرج عنه قريبا"، وزكي مبارك ضابط متقاعد يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من مصر، وعمل ضابط مخابرات في فلسطين سابقا حسب أخيه زكريا.

وطالب يوسف زكي مبارك حديثه في لقاءات تليفزيونية إلى الجهات الدولية المسؤولة، لتسهيل نقل جثمان والده من تركيا إلى غزة من أجل دفنه، وقال إنه يريد "التحقيق في الواقعة لاكتشاف حقيقة مقتل والده"، نافيا تماما "قصة انتحاره" ومؤكدا أن والده ذهب إلى تركيا "من أجل العمل بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في غزة".

وطالبت أسرة سامر شعبان المعقتل الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التدخل لإنقاذه من السجن في تركيا.

قرقاش يرد

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عقب إعلان تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا ومشككا بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.

حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 19, 2019

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، "حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدعي وتتغير الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد".