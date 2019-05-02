إعلامية سعودية تثير جدلا بعد دعوة الرجال لاستخدام "مانع الحمل"

أثارت الإعلامية السعودية، رندا الحمد، موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها عن موانع الحمل للرجال خلال ظهورها في أحد البرامج بإحدى القنوات الخليجية.

وأعربت الحمد، عن استغرابها لامتناع الرجال عن تناولها، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما أشعل النقاش بينها وبين مقدم البرنامج.

وقالت متوجهة إليه:"إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟"، معتبرة أن هذا الموضوع صحي وعلمي.

وأحدثت تصريحاتها جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لاذعة وجهت لها، حيث اعتبرها البعض "جريئة جدا وتتخطى كل الحدود".