نائب ليبي: أعضاء البرلمان يبحثون انتخاب رئيس ونائبين للمجلس في طرابلس

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن جلسة اليوم تستمد شرعيتها من الاتفاق السيسي الموقع في الصخيرات، وأنها لا تستلزم حضور عدد محدد لاكتمال النصاب، وأن من يحضر الجلسات في العاصمة يعتبر ضمن الأعضاء المعترف بهم، في حين أن من لم يلتحق باجتماعات البرلمان بطرابلس تنزع عنه صفة النائب، خاصة من لا يعترف بالاتفاق السياسي، حسب قوله.
وأشار إلى أنه حال حضور 50 نائبا فقط، يعتبرون هم أعضاء المجلس فقط، ويحق لهم ممارسة مهامهم، وأن عملية طرابلس المرفوضة من قبلهم، دفعتهم إلى تشكيل المجلس من جديد بمشاركة النواب.
وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، حيث حظيت العمليات العسكرية بتأييد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من أعضاء المجلس.
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