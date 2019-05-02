غلق شارعين في العاصمة السودانية بعد أنباء عن تحركات للمتظاهرين نحو القصر الجمهوري

أغلقت قوات الدعم السريع في السودان شارعي الجامعة والنيل بالخرطوم عقب أنباء عن تحركات لمتظاهرين يتجهون نحو القصر الرئاسي.

الخرطوم — سبوتنيك. وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، بأن "قوات الدعم السريع تغلق شارعي الجامعة والنيل على خلفية أنباء عن تحركات للمتظاهرين يرغبون في التوجه نحو القصر الجمهوري".

في سياق متصل، قدم ضباط سودانيون مقترحا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن طريقة الحكم المختلف عليها خلال الفترة القادمة.

وأرسل الضباط مذكرة إلى المجلس العسكري تقترح عليه "تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الاحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.