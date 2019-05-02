قرار من السلطات السعودية بشأن مطار نجران المتوقف منذ 4 سنوات

اتخذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، قرارا عاجلا بخصوص مطار نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

ونشرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها في موقع "فيسبوك" بيان جاء فيه، "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن اكمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران واستئناف الرحلات ابتداء من الأول من شهر رمضان، حيث ستقوم الخطوط الجوية السعودية بتسيير رحلتين إلى الرياض وجدة.

وأضاف البيان "يأتي هذا القرار بعد موافقة الجهات المختصة، وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معاير الأمن والسلامة المطلوبة.

يشار إلى أن مطار نجران تأسس في عام 1973، وجاء قرار إغلاقه قبل أربع سنوات، نظرا إلى ظروف المنطقة الراهنة، وتحولت مسارات رحلاته إلى مطار أبها.