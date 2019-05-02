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18:15 02 مايو/ أيار 2019
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    البحرين المنامة

    رئيسة البرلمان البحريني تطالب بإصدار قانون بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
    العالم العربي
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    أكدت فوزية زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، أهمية الدور التنويري والإصلاحي لوسائل الإعلام في تقدم وتنمية الأمم والمجتمعات، وخاصة دور الصحافة.

    وأضافت أن الصحافة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واحترام دولة القانون والمؤسسات، وإبراز الإنجازات والروح الإيجابية، والدفاع عن مقدرات الأوطان والمجتمعات، ونشر قيم التسامح والتعايش، وممارسة دورها الفاعل في النقد المسؤول الرامي للإصلاح والتطوير.

    رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل
    Bahraini Parliament
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    وبحسب بيان للبرلمان البحريني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعربت رئيسة مجلس النواب عن تهانيها لكافة منتسبي المؤسسات الإعلامية والصحفية في مملكة البحرين، وإلى جمعية الصحفيين وكتاب الأعمدة الصحفية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

    ودعت زينل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو/أيار كل عام، إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، "في تعاون الجميع لسرعة إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر، وبما ينسجم مع التطور الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين، ويكون خاليا من القيود التي تعيق عمل الصحفيين في كشف الحقائق ومكافحة الفساد ومواقع الخلل وتنوير الرأي العام".

    وأوضحت أن مجلس النواب البحريني قد شرع بالفعل، منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، في هذا الخصوص، حيث تقدمت زينل  بسؤال برلماني إلى وزير شئون الإعلام حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية، في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة الملك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير، يعزز من الحريات المسئولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال.

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    الكلمات الدلالية:
    البحرين, الصحافة, البرلمان البحريني, حمد بن عيسى آل خليفة, البحرين
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