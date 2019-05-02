نصر الله: هناك ما تدبره دول خليجية مع إسرائيل وأمريكا بشأن "الحرب على لبنان"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك ما تدبره دول خليجية مع إسرائيل وأمريكا بشأن "الحرب على لبنان".

وجاءت تصريحات حسن نصر الله في حديث خاص، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذوالفقار"، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت.

#لبنان: السيد نصر الله: هناك جو تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأميركا بأن هناك حرباً على لبنان وهذا هدفه الضغط على لبنان — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وأضاف نصر الله:

إن هناك جوا تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأمريكا بأن هناك حرباً على لبنان، وهذا هدفه الضغط على لبنان.

#لبنان: السيد نصر الله: الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وقال نصر الله:

التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا.

#لبنان: السيد نصر الله: التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وقال نصر الله:

أمريكا تسعى للحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وأيضا الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها.

وتابع:

إن الخبراء في كيان العدو يتحدثون عن نقاط الضعف الكثيرة في جيش العدو، وكذلك في لبنان هناك الكثير من نقاط القوة، ولا يمكن للعدو أن يمس بقدرة وجهوزية المقاومة في لبنان.