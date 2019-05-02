نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنني لا أحب الملك سلمان [العاهل السعودي]، لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه".

وتساءل نصر الله:

كيف يحق لآل سعود دفع 450 مليار دولار لترامب، وهي ملك شعوب وأهل الجزيرة العربية.

#لبنان: السيد نصرالله: أنا لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه" — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وجاءت تصريحات نصر الله في حواره، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذو الفقار"، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت.

#لبنان: السيد نصرالله: كيف يحق لآل سعود دفع 450 مليار دولار لترامب وهي ملك شعوب وأهل الجزيرة العربية — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وتابع نصر الله:

بومبيو اعترف في مقابلة تلفزيونية أنه عندما كان مديراً للـ cia مارس الكذب والخداع والنهب.

#لبنان: السيد نصرالله: بومبيو اعترف في مقابلة تلفزيونية أنه عندما كان مديراً للـ cia مارس الكذب والخداع والنهب — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وفي السياق نفسه، وجه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تحذيرا للعراق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

#لبنان: السيد نصرالله: أحذر إخواننا بالعراق من ترامب لأنه قال إن النفط العراقي له وهو ينفذ وعوده الانتخابية — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وقال نصر الله: أحذر إخواننا بالعراق من ترامب لأنه قال إن النفط العراقي له وهو ينفذ وعوده الانتخابية.

#لبنان: السيد نصرالله: أحذر إخواننا بالعراق من ترامب لأنه قال إن النفط العراقي له وهو ينفذ وعوده الانتخابية — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 2, 2019

وتابع نصر الله:

أتحدث بناء على معطيات أنه سيتم تفعيل عمل "داعش" في العراق وسوريا.