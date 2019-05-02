لحظة وصول الملك سلمان إلى نهائي كأس الملك... ماذا فعل (صور وفيديو)

ونشرت قناة "السعودية" الإخبارية أن العاهل السعودي وصل إلى ستاد الملك الملك فهد الدولي في الرياض لرعاية نهائي كأس الملك السعودي بين فريقي الاتحاد والتعاون، وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 2, 2019
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خادم الحرمين الشريفين خلال وصوله ملعب الملك فهد الدولي.
.#نهائي_كاس_الملك #كأس_الملك
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وتعد المواجهة بين الاتحاد والتعاون الأولى بين الفريقين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ بداية النظام الجديد للبطولة، عام 2008.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى المباراة الختامية بين فريقي #التعاون و #الاتحاد على #كأس_الملك لكرة القدم غدًا الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة #الرياض pic.twitter.com/fSP3GDoHIh— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 1, 2019
وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته للنهائي الكبير، ولقائه أبنائه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.
حيّ والله طلتكم 💚#نهائي_كاس_الملك pic.twitter.com/NZulVuo91O— سالم العثمان (@SalemAlOthman) May 2, 2019
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