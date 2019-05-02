عن أطرافها وأهدافها... نجل مبارك يعلق للمرة الأولى على "صفقة القرن"

علق نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء مبارك على التسريبات المنتشرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمامها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطرح علاء مبارك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة أسئلة حول "الصفقة". وقال: "كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عن ما يسمى بصفقة القرن!.. ما هي حقيقة هذه الصفقة، وما هى معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة، ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية، وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن أي أراض عربية؟ .. أسئلة تبحث عن إجابات!".

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال إن خطة السلام التي ستقوم بطرحها الإدارة الأميركية والمعروفة اعلامياً بـ"صفقة القرن" ستكون جيدة للفلسطينيين، وعليهم التعامل معها بجدية.

جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة اجراها معه موقع "اكسيوس" الأميركي خلال زيارته التي بدأت إلى إسرائيل مارس/ آذار الماضي.

كلام كثير وجدل فى وسائل الاعلام عن ما يسمى بصفقة القرن! ما هى حقيقة هذه الصفقة! وما هى معالمها ، وما الهدف منها ، ومن هم اطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها ،وهل هى صفقة سياسية ام اقتصادية؟ وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن اي أراضى عربية ؟ أسئلة تبحث عن اجابات! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 2, 2019

وكتب المراسل باراك راڤيد الذي أجرى المقابلة إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أخبرني اليوم في مقابلة أجريت معه في القدس، أن خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستكون جيدة للفلسطينيين وأن عليهم التعامل فيها بجدية".

وشدد بومبيو خلال المقابلة بالقول: "نريد التأكد أولاً بأن يكون لدينا الرؤية الصحيحة لكي نتمكن من تحقيقها. نريد أن نتأكد من أنه عندما نكشف النقاب عن خطة السلام، بأن تكون مناسبة لجميع الأطراف، وخاصة الفلسطينيون والإسرائيليون".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية الأحد (21 أبريل/ نيسان) إن الدول العربية لا يمكنها قبول خطة سلام أمريكية غير معلنة للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني تُعرف بوصف "بصفقة القرن".

وقال السفير حسام زكي إن أي صفقة من هذا القبيل ستفشل في تحقيق "سلام دائم" في المنطقة إذا فشلت في معالجة المخاوف الفلسطينية.