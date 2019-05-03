اليونيسف تبدي القلق بشأن ما أفيد عن إعدام 5 أطفال في إيران والسعودية

أبدت منظمة اليونيسف عن قلقها بشأن التقارير المتكررة حول إعدام أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ذلك إعدام خمسة أطفال في واقعتين منفصلتين في السعودية وإيران خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف خيرت كابالاري، أفادت التقارير بإعدام فتيين في السابعة عشرة من العمر في سجن ادعي احتجازهما به في شيراز، جنوب إيران. وأفيد بأن الأسرتين والمحامين لم يبلغوا مسبقا بموعد تنفيذ حكم الإعدام.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليونسيف: 2017 كان عاما مروعا لأطفال اليمن

وقال المدير الإقليمي لليونيسف إن التقارير الواردة من السعودية أفادت بالحكم على ثلاثة أطفال بالإعدام وتنفيذ الحكم عليهم في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان.

وأكد المسؤول الأممي أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال. واقتبس من اتفاقية حقوق الطفل التأكيد على ضرورة عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو معاملته وعقابه بشكل قاس ومهين وغير إنساني، وضرورة عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تحت سن الثامنة عشرة.

وقال إن الأطفال المتهمين أو المدانين بمخالفة القانون، يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام وبشكل يأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار.

وفيما يحتفل العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، جددت اليونيسف التأكيد على أهمية التزام أطراف المعاهدة بمبادئها الجوهرية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.