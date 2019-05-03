ليبيا... مديريات الأمن تستعد لتنفيذ خطة أمنية لتفادي أي خروقات خلال شهر رمضان المقبل

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن بمدينة شحات الليبية شرقي البلاد، الملازم حسن بواكريم، أن مديرية أمن شحات ترفع درجة الاستعداد الأمني لمواجهة أي اختراقات أمنية طيلة شهر رمضان المبارك.

بنغازي — سبوتنيك. وقال بواكريم الخميس في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن، "مديرية أمن شحات سترفع درجة الاستعداد الأمني لدى الأجهزة الأمنية كافة التابعة للمديرية مع بداية شهر رمضان، لمواجهة أي اختراقات أمنية، قد تحدث في أثناء الشهر الفضيل".

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وأوضح إلى أن، "مديرية الأمن قد كلفت المراكز والأقسام كافة، لتأمين الأسواق الشعبية والمساجد في أثناء صلاة التراويح وتأمين مداخل ومخارج المدينة وضواحيها، والطريق الرئيسي، والطرق الداخلية الرابطة بين المدن التابعة لبلدية شحات، وتشديد الحراسة على الأهداف الحيوية كافة".

وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن شحات أن "الخطة الأمنية لشهر رمضان تتضمن أيضا العمل على تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتسيير حركة المركبات الآلية".

وأكد أن: "هذه الإجراءات الأمنية تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات يمكن أن تستهدف المؤسسات العامة، بالتنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، إلى جانب خطة أمنية مرورية لتجنب حوادث الطرقات"، مؤكدا على أن "المديرية تهيب بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، وعدم إعاقة عملها".

ودعا بواكريم، "المواطنين إلى اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من قبل هذه الأجهزة، بما يساعد على أداء عملها بالشكل المطلوب".