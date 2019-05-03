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    مظهر عام للمباني خلال العاصفة الترابية في القاهرة، 13 يناير/كانون الثاني 2019

    "موجة حارة شديدة"... مصر تحذر مواطنيها في أول أسبوع من رمضان

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيانا، كشفت فيه حالة الطقس، خلال الفترة من الأحد 5 مايو/ آيار، وحتى الجمعة 10 مايو/ آيار، والتي تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر رمضان.

    أهرامات الجيزة، القاهرة، مصر
    © Sputnik . Fayed El-Geziry
    الأرصاد الجوية المصرية: حرارة ورياح خلال الـ 72 الساعة المقبلة
    وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أحمد عبدالعال، إنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، يوم الاثنين المقبل، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات"، وذلك وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

    وأكد أنه "يسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد".

    وأضاف: "اعتبارأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى نهاية الفترة، تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء والرياح معتدلة نشطة أحيانا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

    انظر أيضا:

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