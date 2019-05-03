ردود فعل قوية بعد حديث نصرالله عن الملك سلمان... هكذا علق السعوديين

أشعل حديث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، مساء أمس الخميس، عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة ردود قوية من قبل نشطاء.

وقال نصرالله، خلال كلمته، في ذكرى مقتل مصطفى بدرالدين (رئيس أركان الحزب المقتول في مطار دمشق): "طبعا أنا لا أحب الملك سلمان بل أكره، أكره من أعماق قلبي، لكن أنا عندما أستمع إلى ترامب حرق قلبي عليه"، وذلك وفقا لقناة "الميادين" اللبنانية.

قال حسن نصرالله في خطابه أنه لا يحب الملك سلمان بل يكرهه من أعماق قلبه.. وأنا #جيري_ماهر صراحة لم أستغرب ذلك فمن كره عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان و عائشة رضي الله عنهم بالطبع لن يحب سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأن قادتنا أصحاب فضيلة وحق بينما أنت يا حسن طائفي و إرهابي. — Jerry Maher (@jerrymahers) May 2, 2019

تقصد إن حياة الملك سلمان الله يحفظه ويطول عمره واقفه على حب هذا الحقير نصر اللات — Mohammad Alhajri (@Mohammedhajri64) May 3, 2019

— رشيد بن عبد القادر الجزائري (@abohafsa1954) May 3, 2019

عداوة قديمة ومتجددة

والكل يعلم ان كلب ايران في لبنان

حسن نصر ابليس عديم شرف

خان وطنه من أجل مذهبه

وولائه لايران وليس لوطنه لبنان

ومن هذا المنطلق عداوتة للملك سلمان طبيعيه

خصوصا ان الملك سلمان حفظه الله

هو من بادر وأسس التحالف لمحاربة ايران واذنابها — { بدر العمراني •• (@al_badr2012) May 2, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقي كلمة في تجمع أمام مناصريه في منطقة وسيكنسون، الأسبوع الماضي، ودافع عن الدعم الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية وسط المطالبات العديدة لمشرّعين في أمريكا لوقف الدعم عن المملكة على خلفية التحالف الذي تقوده لـ"دعم الشرعية" في اليمن، وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب في كلمته، موضحا الجهود التي يقوم بها لدفع الدول صوب الإسهام أكثر ودفع المزيد من الأموال لتعزيز قدراتهم الدفاعية: "اتصلت بالملك سلمان، أنا معجب به، وقلت له: "أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة".

وأضاف: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز سأله لماذا يتصل وأنه لم يجر أحد مثل هذا الاتصال؟ وأجابه ترامب: "هذا لأنهم أغبياء".. مضيفا: "يشترون (المملكة العربية السعودية) الكثير منا، اشتروا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية. هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم.. وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".