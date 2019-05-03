موقع استخباراتي: تقليص الصواريخ الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين لهذا السبب

وزعم الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس، الخميس، أن إيران أوقفت إرسال شحنات أجزاء الصواريخ الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين، بهدف استثمارها في أي حرب مقبلة مع الولايات المتحدة.

© AFP 2019 / Ebrahim Noroozi أهم شريان نفطي في العالم... تعرف على مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه

ورجح الموقع الاستخباراتي العبري اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية مرتقبة بين الطرفين، الإيراني والأمريكي، على خلفية وقف تصدير النفط الإيراني، وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، لعقوبات اقتصادية على طهران.

وأورد الموقع الإلكتروني أن وقف شحنات الصواريخ الإيرانية بمثابة ارتياح وراحة كبيرة للمملكة العربية السعودية، إذ كانت توجه هذه الصواريخ تجاه أراضي المملكة.

يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 أبريل/نيسان الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.

وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أمريكية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/آيار الماضي.